Vos valt schapen aan in Drenthe: 'Roofdieren zijn liever lui dan moe'

Drie schapen en een kalf zijn de afgelopen maanden aangevallen door een vos. Dit gebeurde in Grolloo, Makkum en Erm. Het kalf werd in Kerkenveld slachtoffer van een vos.

Dit meldt B12. Een organisatie die gwonde of dode schapen onder de loep neemt na een beet of een aanval. "Het is normaal gedrag van een vos,'' vertelt Sandra Binken van BIJ12. Dit jaar werd er tot nu toe vier keer geconstateerd dat het om een vos gaat, elf keer bleek het om een wolf te gaan en vijf keer was het niet duidelijk om welk dier het ging. Binken laat weten dat het normaal gesproken wel vaker om een vos of een hond gaat die schapen aanvallen, dan om een wolf. "We hebben ook meer vossen, dan dat we wolven hebben natuurlijk."

Dood kalfje

Als een vos een dier aanvalt, moet je je altijd afvragen wat de doodsoorzaak is geweest, licht Glenn Lelieveld van de zoogdierenvereniging toe. "Niet alle kalveren worden levend geboren, soms gaat dit mis. Als die dood in de wei ligt, dan weet de vos er wel raad mee. Op die manier komen we dit het vaakst tegen."

Ook voor een schaap is dit het geval. Lelieveld: "Een schaap in niet goede conditie kan een vos aan. Een schaap in goede conditie daar kan een vos niets tegen beginnen. Die wordt gewoon aan de kant gebeukt."

Makkelijk voedsel

Dus kan het volgens hem goed gaan om zwakkere dieren die slachtoffer zijn geworden van een vos. "De bijtkracht van een vos is helemaal niet zo groot. Denk aan de ribben van een schaap, hier bijt een wolf zo doorheen, maar een vos niet. Het is een muizeneter, als een vos ons in onze arm zou bijten komt 'ie er ook niet doorheen."

Zou een wolf een hele kudde aanvallen, is dit bij een vos anders. "Vossen zijn veel slimmer en veel selectiever en efficiënter. Alle roofdieren zijn liever lui dan moe. Een dier in slechtere conditie is makkelijk voedsel," aldus Lelieveld. En dit is heel natuurlijk volgens Lelieveld: ''Eigenlijk is het heel wenselijk en diervriendelijk en houdt het de populatie gezond."