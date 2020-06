KNVB verwacht dat amateurvoetbalseizoen op tijd kan starten

In een nieuwsbrief van de voetbalbond, geschreven door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, staat te lezen dat de competitie gewoon lijkt te beginnen zoals vooraf werd gedacht. "Op basis van de huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van officiële wedstrijden) verwachten we op dit moment dat de competities gewoon starten volgens de speeldagenkalender. Enige uitzondering hierop vormt de start van de competitie voor de tweede en derde divisie." Die competities zouden aanvankelijk starten in het weekend van 22/23 augustus.

Bekervoetbal

Over de bekerwedstrijden, die vaak gespeeld worden voor de start van de competitie, is nog wat onduidelijkheid. "Dit hangt mede af van de mogelijke verdere versoepelingen. Hierover nemen we later een definitief besluit", aldus Van der Zee.

Met of zonder publiek?

De competities van de eerste tot en met de vijfde klasse starten in het weekend van 19 en 20 september. De hoofdklasse staat (vooralsnog) gepland op 29 augustus. Het is nog onbekend of bij deze wedstrijden publiek aanwezig mag zijn. Daarover moet vanuit de overheid nog duidelijkheid komen. Van der Zee: "Vooralsnog luidt de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht tegenover de versoepeling dat er wel groepen (georganiseerde samenkomsten) van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan."

Oefenduels in de voorbereiding

De voetbalbond hoopt dat het eerder dan 1 september is toegestaan voor alle leeftijdscategorieën om weer mét contact te mogen trainen en dat er zodoende ook weer (oefen)wedstrijden georganiseerd kunnen worden.