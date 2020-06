STAF wil rectificatie na rapport over gewasbeschermingsmiddelen in Drentse natuur

Stichting Agri Fact (STAF) wil een rectificatie van Natuurmonumenten over de resultaten van een onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in de Drentse natuur. Eerder deze week bleek na onderzoek van het burgerinitiatief Meten=Weten, dat bestrijdingsmiddelen uit de landbouw terechtkomen in de Drentse natuur. Dit klopt niet volgens STAF.

Volgens de organisatie wordt in het onderzoek de uitstoot van verkeer, zoals uitlaatgassen aangezien voor bestrijdingsmiddelen en zou dit de belangrijkste bron 'pesticiden' in Drentse natuurgebieden zijn. Daarom wil STAF, een organisatie die rapportages en publicaties over land- en tuinbouwbeleid onderzoekt, een rectificatie.

Geen geheim

In een bericht op de website schrijft STAF contact te hebben met een van de schrijvers van het rapport Jelmer Buijs van Buijs Agro Service en dat hij bevestigt dat een aantal van de gemeten stoffen die gevonden is in de Drentse natuur, waarschijnlijk uit verbrandingsprocessen afkomstig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen.

Jelmer Buijs laat in een reactie weten dat dit klopt, maar dat dit geen geheim was. "Er zijn twee of drie stoffen uit het pakket die mogelijk afkomstig zijn van verkeer. Die twee stoffen vormen inderdaad een flink aandeel van de gevonden bestrijdingsmiddelen,'' legt Buijs uit.

Meer onderzoek

Wat die stoffen precies doen, daar moet volgens Buijs meer onderzoek naar komen. "Wij hebben alleen een inventarisatie gedaan van welke stoffen je waar vindt en in welke concentraties. Om vast te stellen, welke chemicaliën wat veroorzaakt in de natuur, daar moet je heel ander onderzoek voor doen."

STAF wil nu dat het vinden van uitstoot van energie en verkeer toegevoegd wordt op de website van Natuurmonumenten. Ook wil de organisatie dat van alle aangetroffen stoffen de meest waarschijnlijke herkomst vermeld wordt.

Het STAF-bestuur gaat de kwestie ook aankaarten bij de Tweede Kamer.

