Plattelanders durven eerder aan te spreken op onwenselijk gedrag

Uit het onderzoek blijkt dat mensen op het platteland elkaar meer durven aan te spreken dan in stedelijke gebieden. Gemiddeld gaat het in weinig- of niet-stedelijke gebieden over 53 procent, waar dat in sterk stedelijke gebieden 44 procent is en in zeer stedelijke gebieden 40 procent.

Opvallend is dat over het algemeen de cijfers dus hoger liggen in de noordelijke en oostelijke provincies, met uitzondering van de provincie Groningen. Dat zou kunnen komen omdat Groningers relatief weinig contact met hun buren hebben, aldus de onderzoekers.

Ook is er op het platteland meer sociale samenhang dan in stedelijke gebieden. In niet-stedelijke gebieden ligt dit percentage op 79 procent, in zeer stedelijke gebieden 65 procent. In Drenthe lag het percentage sociale samenhang op 75,6 procent, het laagste percentage vinden we in Zuid-Holland (67,2 procent).

Voor de Veiligheidsmonitor hebben 135.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder een vragenlijst ingevuld. Daarin stonden stellingen over hoe mensen die in dezelfde buurt wonen met elkaar omgaan.