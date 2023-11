Jannes-fans uren in de rij voor fandag: 'Of je nou fan bent, of een borrel op hebt, het blijft gezellig'

Ze staat helemaal vooraan de lange rij, die binnen in de Bonte Wever in Assen begint en helemaal tot en met het einde van de parkeerplaats buiten loopt. Al voor negen uur 's ochtends stond ze er. Urenlang, want om iets na één uur in de middag gaan de deuren van de zaal pas open.

"Vooral zijn muziek raakt mij enorm. Hij is echt een feestmaker", vertelt deze Jannes-fan over haar idool. "Het maakt niet uit of je gewoon fan bent of een borrel op hebt. Het blijft gezellig, en dat vind ik enorm belangrijk."

Binnen in de zaal is het een groot feest. Daar heeft ze de vier uur wachten wel voor over. Jannes speelt er oude bekende nummers, maar ook nieuwe songs van zijn nieuwe album "Liefde is meer".