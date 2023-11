Politie Noord-Nederland kampt komende jaren nog met tekort aan politiemensen

Het tekort aan politiemensen in Noord-Nederland loopt de komende jaren verder op. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS

Op verzoek van de NOS leverde de politie schattingen aan over de tekorten van de komende jaren. Daaruit blijkt dat de politie Noord-Nederland in 2024 met een tekort aan 45 politiemensen kampt.

De politie hoopte in 2025 weer op volle sterkte te zijn, maar dat blijkt een utopie. Dat jaar heeft de politie in het Noorden namelijk 62 politiemensen te weinig. In 2026 zal dat oplopen tot 65.

De politie Noord-Nederland is niet de enige eenheid met te weinig mensen. Landelijk gezien stevent de politie af op een tekort van ruim 1.600 politiemensen in 2025. Vooral de Landelijke Eenheid (380) en de politie in de regio's Amsterdam (360) en Den Haag (329) moet het in 2025 met relatief weinig mensen doen. Ook in Oost-Nederland waar onder meer Overijssel onder valt is een fiks tekort van 182 politiemensen. Alleen in Limburg ziet het er goed uit in 2025, daar is volgens de prognose van de politie in dat jaar geen sprake van een tekort.

Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt

Dat het de politie niet lukt om de capaciteitsproblemen op te lossen, heeft meerdere oorzaken, schrijft de NOS. Allereerst is er sprake van vergrijzing. De komende tijd gaan er ieder jaar zo'n 1.500 politiemensen met pensioen.

Die plekken zijn lastig op te vullen, want op de arbeidsmarkt is het dringen. Er is krapte op de arbeidsmarkt en dus is er veel concurrentie voor de potentiële politiemensen. De politie mikt onder meer op het binnenhalen van zij-instromers, maar dat lukt maar deels.

Bijspringen

Om gaten te vullen, springen politiemensen bij op andere plekken. Zo draaien wijkagenten mee op andere diensten om gaten in de planning te vullen. Daarnaast moet de politie in heel Nederland extra aan de bak vanwege demonstraties. Veel agenten uit andere delen van het land sprongen dit jaar bij in Den Haag vanwege de demonstraties. Ook voetbalwedstrijden vergen veel personeel net als de beveiliging tijdens het Marengo-proces rond de vermeende organisatie van Ridouan Taghi.

Daarnaast is er veel ziekte en is de politie veel tijd kwijt aan de meldingen over verwarde personen. Dat zouden er ruim 100.000 per jaar zijn.

Steeds nieuwe prioriteit

Liesbeth Huyzer van de korpsleiding zijn de huidige problemen een erfenis uit het verleden. Eerst kreeg de politie te maken met bezuinigingen, maar later was er extra geld beschikbaar. "Door het grillige beleid van afbouwen en daarna weer opbouwen lopen we achter de feiten aan", zegt ze tegen de NOS.