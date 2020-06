Onderzoekers ruziën over gewasbestrijdingsmiddelen

Natuurmonumenten is niet van plan om terug te komen op eerder onderzoek naar gewasbestrijdingsmiddelen in de Drentse natuur. Volgens Jelmer Buijs, die in opdracht van Natuurmonumenten onderzoek deed, "valt er weinig te discussiëren over feiten". Buijs trof 31 verschillende bestrijdingsmiddelen aan in bodemmonsters.

Stichting AgriFacts (STAF) wil dat de conclusies van Natuurmonumenten worden gerectificeerd. Volgens STAF zijn 'emissies uit verbrandingsprocessen aangezien voor bestrijdingsmiddelen'. Ook zou de uitstoot van verkeer zoals uitlaatgassen 'de grootste bron zijn van 'pesticiden' in de Drentse natuurgebieden.

2 of 3 stoffen

Deze conclusies komen niet naar voren in het onderzoek van Buijs en Natuurmonumenten. Volgens Jelmer Buijs kunnen "twee of drie stoffen uit het pakket inderdaad met het verkeer te maken hebben en deze stoffen vormen een flink aandeel van de gevonden bestrijdingsmiddelen".

Dit verband is gebaseerd op literatuuronderzoek. "En bovendien", zo gaat Buis verder, "zijn de effecten van deze stoffen op de natuur niet eerder in Nederland onderzocht. Daarnaast stellen we vast dat 26 van de 31 gevonden stoffen in het verleden of nog steeds worden gebruikt door de landbouw."

Meer onderzoek

Wat die stoffen precies doen, daar moet volgens Buijs meer onderzoek naar komen. "Wij hebben alleen een inventarisatie gedaan van welke stoffen je waar vindt en in welke concentraties. Om vast te stellen welke chemicaliën schade veroorzaken in de natuur, moet je heel ander onderzoek doen."

STAF wil dat er op de website van Natuurmonumenten ook wordt gemeld dat er stoffen zijn gevonden die door het verkeer of verbrandingsprocessen in de natuur zijn gekomen. Daarnaast wil de organisatie dat van alle aangetroffen stoffen de meest waarschijnlijke herkomst vermeld wordt.

Volgens Jelmer Buijs zou STAF onderzoek moeten doen naar de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. "Ze gebruiken dat spul zonder dat ze weten wat ze doen." Ook wijst hij op de sterfte van insecten en bodemleven sinds boeren meer middelen gebruiken. Alhoewel de causaliteit in Nederland nog niet is vastgesteld ziet Buijs wel een verband. "Slechte verbranding zien we altijd al in de regio, zoals bij het verbranden van turf en kolen, maar insectenpopulaties zijn gedecimeerd sinds de boeren bestrijdingsmiddelen gebruiken."

Stichting AgriFacts is een organisatie die naar eigen zeggen is opgericht om "wat te doen aan de ergernis die ontstaat als boeren en tuinders als dader worden aangewezen van allerhande rampspoed, terwijl de bewijzen daarvoor ontbreken". Het doet naar eigen zeggen onafhankelijk onderzoek naar publicaties over de agrarische sector. Een van de bestuursleden is Jan Cees Vogelaar, die eerder verbonden was aan Farmers Defence Force.

