Hof behandelt zaak fatale val Sharleyne (8) in december

Heleen J. in de rechtbank in Assen met haar advocaat (Rechten: Annet Zuurveen)

De zaak tegen de 40-jarige Heleen J. die in juli werd vrijgesproken van het doden van haar 8-jarige dochter Sharleyne wordt in december in hoger beroep behandeld. Sharleyne stierf vandaag vijf jaar geleden na een val van flat De Arend in Hoogeveen, waar zij met haar moeder woonde.

De rechtbank in Assen sprak de vrouw vorig jaar vrij, omdat niet wettig en overtuigend was bewezen dat het kind door toedoen van de vrouw van tien hoog van de flat viel. Het Openbaar Ministerie eiste destijds voor doodslag tien jaar cel en ging tegen dit vonnis in hoger beroep. Justitie verwijt J. het wurgen van Sharleyne, waarna ze haar over de balustrade gooide.

Coronavirus

De zaak zou in april door het hof in Leeuwarden worden behandeld. Het coronavirus gooide roet in het eten. De zaak is nu verplaatst naar 7, 8, 10, 14 en 15 december. Het gerechtshof bepaalde vorig jaar dat een Britse forensische deskundige de doodsoorzaak van het meisje opnieuw moest onderzoeken. Ook werd een geheugendeskundige gevraagd zich te buigen over de verklaring die een bovenbuurman twee jaar na de val van het kind aflegde.

Het hof wilde daarnaast meer onderzoek naar het scenario dat het meisje mogelijk door slaapwandelen van de flat is gevallen. De uitkomsten van deze onderzoeken stonden onder meer op het programma van de zittingsdagen in april. Dit programma is nu doorgeschoven naar december.

