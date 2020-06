Lelylijn moet economie redden: 'Nederland moet fors investeren'

Alleen een grote investering kan de Nederlandse economie nog redden. Althans, dat zegt directeur Ton Schroor van VNO/NCW MKB-Noord, de belangenbehartiger van ondernemers in Noord-Nederland. Volgens hun verwachtingen, maar ook die van bijvoorbeeld de Rabobank, gaat de Nederlandse economie de diepste dip in honderd jaar krijgen. Zo krimpt de recreatieve sector in Drenthe met 41 procent dit jaar.

"Hard de crisis in, betekent hard de crisis uit. En dat kan alleen door fors investeren," legt Schroor uit. "We kijken of er grote investeringen zijn die een grotere regionale impact hebben op de economie." Een voorbeeld daarvan is volgens Schroor de Lelylijn. De spoorverbinding van Groningen naar Lelystad, via Emmeloord, Heerenveen en Drachten. "De Lelylijn zorgt voor een structuurschok. Het zorgt ervoor dat we meer bedrijven naar Noord-Nederland krijgen en dat meer mensen hier gaan wonen, maar ook dat mensen die in de randstad wonen hier gaan werken. Het zorgt voor een hele nieuwe economische dynamiek."

Levensbelang

"Dit soort investeringen zorgt ervoor dat we ook in de hele economie een boost gaan krijgen. Daarnaast is het van levensbelang voor Noord-Nederland en levert het ook een oplossing voor een ander Nederlands probleem: de woningmarkt." Die investering moet wel vanuit de overheid komen, want de bedrijvensector heeft het volgens Schroor momenteel zwaar genoeg. Daar lobbyt VNO/NCW MKB-Noord dan ook voor bij de overheid.

Maar waarom is juist de Lelylijn het uitstekende voorbeeld van zo'n grote investering? "Met de Lelylijn doe je ook voor de generaties na ons echt iets goeds: je verbindt Nederland met elkaar." Volgens Schroor is er een een regionale achterstand in ons land, omdat niet alle delen goed met elkaar verbonden zijn. "Dat remt een enorm interessante economie in Noord-Nederland. We zijn geen Calimero meer die het handje ophouden bij de overheid. We zeggen dat het de moeite waard is om te investeren in Noord-Nederland."

