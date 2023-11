De stempotloden zijn geslepen voor de strijd, maar waarom zijn ze rood?

Zwart potlood

Sinds 1848 wordt de Tweede Kamer gekozen. Na een grondwetswijziging in 1917 wordt in 1919 het algemeen stemrecht ingevoerd. Alle meerderjarige Nederlanders mogen dan hun stem uitbrengen. Dat doen ze met een zwart potlood. Dat is onder meer te lezen op de website isgeschiedenis. Op een groot stemformulier vol zwarte letters blijkt een zwart gekleurd rondje echter moeilijk waarneembaar en dus moet er een andere kleur komen.

Aernout de Beaufort

In een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant stelt de toenmalige burgemeester van Soest, Aernout de Beaufort, het probleem van het zwarte potlood aan de kaak. Hij meent dat er een kleur moet komen die contrasteert met de zwarte letters op het stembiljet. Hij maakt zich sterk voor het gebruik van een rood potlood. Maar als liberaal realiseert hij zich dat het gevoelig kan liggen om de kleur van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij te gebruiken. Hij stelt daarom de kleuren groen en oranje voor als alternatieven. Toch gaat de Tweede Kamer zonder verdere discussie akkoord met rood. De Kieswet wordt gewijzigd en in 1922 wordt dan het rode potlood ingevoerd.

In het stemhokje wordt sindsdien het rode potlood gebruikt. Maar wie per post stemt, bijvoorbeeld op Aruba of Curaçao en Nederlanders in het buitenland, is niet verplicht de kleur rood te gebruiken. Die kiezer mag op het stembiljet de witte stip voor de kandidaat rood, blauw, zwart of groen maken.

Lippenstift

In de Kieswet staat overigens niet dat een potlood gebruikt moet worden. In het 'Kiesbesluit', dat gaat over praktische zaken rond verkiezingen, wordt enkel gesproken over rood schrijfmateriaal. Je bent als stemmer ook niet verplicht het schrijfgerei in het stemhokje te gebruiken en zodoende mag je dus ook stemmen met een rode balpen, een krijtje of zelfs lippenstift.