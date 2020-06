Motie van VVD Tynaarlo als breekijzer voor seniorenbouw in Vries

Voor de VVD in Tynaarlo duurt het allemaal veel te lang, het wachten op seniorenbouw in Vries. Een motie moet ervoor zorgen dat er in Vries-Zuid een plekje vrijkomt voor de stichting Seniorenbouw Noord-Nederland.

Deze stichting wacht al tien jaar op de gemeente, om ergens in Vries te kunnen bouwen. De gemeente wacht op haar beurt op een concreet en realistisch plan. De VVD vindt het langdurige gedraal welletjes en komt volgende week dinsdag in de raadsvergadering met een motie.

Vaart achter

VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters wil er vaart achter zetten, zodat er in de gemeente ook eindelijk eens seniorenwoningen gebouwd worden. "Deze motie zal eraan bijdragen dat er concrete stappen gezet worden, om te komen tot woningbouwontwikkelingen."

Al in 2007 heeft de Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland zich bij de gemeente Tynaarlo gemeld met een woningbouwinitiatief voor ouderenwoningen. De stichting ontwikkelt woonprojecten voor senioren, gebaseerd op woonwensen uit de samenleving. Doel is dat mensen op oudere leeftijd zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In Vries is het idee om zo'n veertien tot zestien kleinschalige koopwoningen voor senioren te bouwen, met kleine tuin en eigen oprit voor de auto, in een hofachtige opzet, zodat mensen bij elkaar wonen.

Al meerdere projecten

Op die manier heeft de stichting in Noord-Nederland al meerdere projecten ontwikkeld. Zo zijn in Assen al op drie locaties hofjes met levensloopbestendige woningen gerealiseerd, in Baggelhuizen, in Kloosterveen en Marsdijk. Ze zijn in Assen inmiddels bezig met een vierde project, ook in Kloosterveen.

Volgens de Stichting is er ook in Vries behoefte aan geschikte huizen voor senioren. Daarom wil ze graag een locatie toegewezen krijgen van de gemeente, om zo'n seniorenproject te ontwikkelen. Maar de wethouder wil pas meewerken als er bij hem een concreet plan aangeleverd wordt.

Patstelling doorbreken

Daar zit nou net de crux. Want volgens Seniorenbouw Noord-Nederland kan ze pas met een concreet plan komen, als ze van de gemeente weet welke bouwlocatie er is en wat de randvoorwaarden zijn. De VVD spreekt van 'een patstelling'. "De wethouder wacht op concrete plannen, terwijl de stichting wacht op duidelijkheid van de gemeente, om die concrete plannen te kunnen maken", aldus Pieters.

Plek reserveren in Vries-Zuid

Via een motie wil de VVD afdwingen dat er in het nieuwe uitbreidingsplan Vries-Zuid een plek wordt gereserveerd voor de stichting. In het ontwerp-bestemmingsplan zouden er nog een paar witte vlekken zitten. Pieters wil zo'n witte vlek voor seniorenbouw bestemmen. "De wethouder moet in overleg met deze stichting, en voor die witte vlek samen een concreet plan uitwerken voor ouderenwoningen", stelt de VVD-voorman.

Eind mei sprak de raad Tynaarlo al zijn zorgen uit over de grote behoefte aan seniorenwoningen. Conclusie was dat er al jarenlang niks van de grond komt, terwijl er zowel in Vries als in Eelde initiatieven zijn die al tijden aan de slag willen met woonprojecten voor ouderen.

