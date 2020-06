'Brandwacht was aanwezig tijdens voorstellingen in Ogterop'

In schouwburg Ogterop in Meppel was enige tijd een brandwacht aanwezig tijdens voorstellingen. Wanneer dat precies is geweest en hoe lang dat nodig was, is niet bekend.

Volgens de Meppeler Courant spreekt de directie van Ogterop van een 'lange tijd'.

Onderzoek

Een brandwacht is iemand die EHBO kan toepassen en een beginnende brand kan blussen. Ook weet diegene hoe een gebouw ontruimd moet worden.

De brandwacht zat daar omdat de stoelen in de grote zaal te dicht op elkaar staan. Ook is er tredeverlichting nodig in de grote zaal om te voldoen aan veiligheidseisen. Dat blijkt uit een onderzoek naar veiligheidsaspecten door de interim-directie. Daar kwam ook uit naar voren dat de nooduitgang eindigt op het dak van de schouwburg.

Brandwacht nodig

Een brandwacht is er volgens de krant niet meer, wel zijn er publieksbegeleiders aanwezig. Ook wordt er nu gebruik gemaakt van een brandmeldinstallatie. Wel wordt er gesteld dat de brandwacht nog nodig zou zijn, omdat erbij aanwezigheid minder strenge veiligheidsvoorschriften gelden.

De gemeente is in gesprek met de brandweer over de situatie in de schouwburg. De brandweer is daardoor inmiddels op de hoogte van de nooduitgang op het dak.