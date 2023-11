Volgende week geen treinen tussen Emmen en Mariënberg

Het spoor tussen Emmen en Mariënberg gaat op de schop. Van 25 november tot 4 december zal ProRail werkzaamheden verrichten op het traject. Vervoersmaatschappij Arriva zet bussen in ter vervanging van de uitgevallen treinen.

In de spits zal Arriva extra spitsbussen inzetten. Deze komen bovenop de snelbussen en stopbussen. Reizigers wordt gevraagd in te checken op de stations waar ze in- en uitstappen.