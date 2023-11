Bewoners Annerveenschekanaal krijgen hulp van SNN bij subsidieaanvraag

Drempel verlagen

Maar vandaag overheerst toch het positieve. De subsidieregeling neemt in het dorp van Oortwijn namelijk gretig aftrek. "Ongeveer de helft van de 150 tot 160 woningen in Annerveenschekanaal heeft al een aanvraag ingediend", vertelt Bas Smit. Hij is projectleider bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en coördineert samen met collega's de aanvragen.

Vandaag is Smit samen met andere 'zaakbegeleiders' in mfc De Badde in Annerveenschekanaal. Inwoners die moeite hebben om een aanvraag digitaal te versturen, kunnen hier hulp krijgen. "Dat doen we eigenlijk nooit", zegt Smit. "Maar we willen het wel vaker gaan doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben, een aanvraag doen. Op deze manier hopen we de drempel voor mensen te verlagen."

Niet moeilijk

Volgens Smit is het niet moeilijk om de subsidie zelf aan te vragen. "Je gaat naar onze site, vult je DigiD en maakt een keuze uit de regeling. Daarna moet je nog wat vragen invullen."

Dat het voor sommige mensen lastig is om digitaal zo'n aanvraag te doen, maakt dat SNN helpt. De opkomst is vroeg op de middag al goed. Smit hoopt dat uiteindelijk heel Annerveenschekanaal een aanvraag gaat doen. "Het is aan de mensen zelf om die in te vullen, maar wij proberen ze te stimuleren. We hebben een dashboard waarop we kunnen zien hoeveel mensen uit een postcode zich al hebben aangemeld."

Lekkerij

Aan de subsidie zitten wel een aantal voorwaarden. Zo moet het geld echt in het huis worden gestoken. "En het moet aan het huis vastzitten", zegt Smit. "Dat betekent bijvoorbeeld dat je geen laminaatvloer vergoed krijgt, maar wel een gelijmde vloer. Bewoners hebben vier jaar om iets met de subsidie te doen."