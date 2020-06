Borger-Odoorn voorspelt financieel onzekere jaren

2019 was nog wel een goed jaar voor Borger-Odoorn, toen hield de gemeente 577.000 euro over. Ze had onder meer meevallers op het gebied van jeugdhulp. Het voordelige resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, zodat de gemeente meer vet op de botten heeft voor de onzekere jaren die er vermoedelijk aan zitten te komen.

Veel minder toeristenbelasting

Over dit jaar voorspelt Borger-Odoorn een tekort van 555.000 euro door de coronacrisis. Zo valt de verwachte opbrengst van de toeristenbelasting 300.000 euro lager uit. In haar voorspellingen is nog geen rekening gehouden met eventuele compensatie van het Rijk. Het college van B en W gaat er niet van uit dat de landelijke overheid de schade dekt.

Het vooruitzicht op de lange termijn lijkt nog iets somberder, omdat Borger-Odoorn denkt dat ze vanaf 2022 minder middelen van het Rijk krijgt door herziening van het zogeheten Gemeentefonds. Daaruit krijgen gemeenten geld van de overheid waarmee zij een deel van hun uitgaven betalen. Ze mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden.

Geen grote uitgaven

Herziening van dit fonds pakt slecht uit voor Borger-Odoorn omdat het een plattelandsgemeente is. In de nieuwe verdeelsleutel zouden vooral grote steden meer geld krijgen. Wethouder Niek Wind gaat met andere plattelandsgemeenten lobbyen, zodat er meer middelen naar plattelandsgemeenten gaan. "Bij de begroting 2021 verwachten we hierover meer zekerheid", zegt hij. "Voor ons college is het in verband met deze onzekerheid van belang een beleidsarme Kadernota 2021 aan te bieden en op dit moment geen voorstellen om grote (structurele) uitgaven te doen."