Tientallen ontslagen bij Teijin Aramid in Emmen

Vezelproducent Teijin Aramid gaat de komende drie jaar tientallen werknemers ontslaan op de productielocatie in Emmen. Dat bevestigen bronnen aan RTV Drenthe. Op de locatie in Emmen werken ruim 700 mensen. Het personeel wordt deze week ingelicht.

Het bedrijf gaat de manier van werken veranderen de komende drie jaar. Hierdoor zijn er in de toekomst minder mensen nodig, legt woordvoerder Alinda van Wijk uit. "We willen efficiënter gaan werken. Om de kostprijs laag te houden en concurrentie het hoofd te bieden."

Sociaal plan

FNV-bestuur Janwillem Compaijen is ingelicht door de directie over het voorgenomen plan. "We gaan daar met onze leden over praten. We hebben een sociaal plan lopen, maar we gaan praten over de aspecten daarvan. Ik denk dat zo'n veertig mensen daar gebruik van moeten maken." De eerste vergadering, mede door de vertraging door de coronacrisis, staat gepland op 27 augustus.

Hoeveel arbeidsplaatsen er precies verdwijnen, wil Van Wijk niet kwijt. "Door de coronacrisis werden er al minder mensen ingezet, zoals uitzendkrachten, omdat we minder capaciteit draaien." Daarnaast verdwijnen er ook banen door natuurlijk verloop en gaat het bedrijf in de toekomst uit van minder ziekteverzuim, waardoor er ook minder personeel nodig is.

Marktleider

Teijin Aramid is marktleider in de markt voor aramide-supervezels. De locatie in Emmen maakt vezels, garens en pulp. De producten komen onder meer voor in vliegtuigcontainers en autobanden.

Van Wijk vertelt dat automatisering één onderdeel van de verandering is. "Uiteindelijk moet dat leiden tot een verbetering van ons proces. We hebben Aziatische concurrentie, zijn marktleider en moeten daarom scherp zijn op de kostprijs van onze producten."