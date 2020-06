Nieuw ziekenhuis Hardenberg in september open

Het nieuwe ziekenhuis zou eigenlijk al eind mei in gebruik worden genomen, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. Er waren veel dingen onzeker, zo was het bijvoorbeeld niet duidelijk of de beademingsapparaten op tijd geleverd konden worden.

Bovendien kon het personeel niet samenkomen voor bijscholing. "Hoe graag we ook wilden en hoe groot de druk ook was, het kon gewoon niet. En dat was best een bittere pil voor iedereen," vertelt Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh. "We zijn blij dat we in september alsnog de deuren kunnen openen."

Drentse patiënten

Het Saxenburgh Medisch Centrum vervangt het oude Röpcke-Zweers Ziekenhuis, dat oud en gedateerd was. Ongeveer een kwart van de patiënten in het Hardenbergse ziekenhuis komt uit Drenthe, wat neerkomt op meer dan tienduizend Drentse patiënten per jaar. Voor poliklinische afspraken kunnen Drentse patiënten van Saxenburgh terecht in de polikliniek in gezondheidscentrum De Veltstroom in Coevorden. Alleen voor ziekenhuisopnames hoeven de patiënten naar Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg.

Het nieuwe ziekenhuis heeft onder meer een afdeling Spoedeisende Hulp, een IC, een huisartsenpost en een Vrouw-Kind Centrum, waar vrouwen kunnen bevallen. Het ziekenhuis maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie en is opgebouwd rondom een atrium en een binnentuin, waardoor het ziekenhuis erg licht is. Op 17 september gaan eerst de kantoormedewerkers verhuizen naar het nieuwe ziekenhuis, een dag later volgen de poliklinieken en op zaterdag 19 september volgen ook de patiënten.

