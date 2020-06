Bokashi draagt in Meppel bij aan een minder droge bodem

In de gemeente Noordenveld en Meppel wordt Bokashi al toegepast. In de Meppeler wijk Koedijkslanden dit jaar voor de tweede keer. Tonny Westenberg, beheerder openbare ruimte en groen in de gemeente Meppel is heel enthousiast over Bokashi. "Het verbetert het bodemleven en de structuur", zegt hij. "Verder heb je minder onkruidgroei en houdt het vocht vast. Je brengt een laag aan die de bodem afsluit waardoor het vocht minder verdampt."

Bijna alle bladeren gebruikt

De gemeente Meppel gebruikt 90 procent van al het blad dat in het najaar wordt opgehaald nu om Bokashi van te maken. Het blad wordt fijngemalen en er worden onder meer kalk en schelpen aan toegevoegd. Dat materiaal wordt in het voorjaar teruggebracht in de heestervakken.

Bokashi zou ook kunnen worden toegepast op grasvelden, maar daarvoor is er simpelweg te weinig materiaal. En dan is het keuzes maken. "Gras herstelt ook redelijk snel als het weer heeft geregend. We denken er nog over na als gemeente of we het ook voor gras willen gebruiken. Misschien kunnen we bijvoorbeeld eens in de drie jaar Bokashi toepassen", aldus Westenberg. Bokashi is in ieder geval een blijvertje in de gemeente Meppel.

Bokashi bevat onder meer fijngemalen bladeren, kalk en schelpen. (Rechten: RTV Drenthe)

Judith van den Berg van de Natuur en Milieufederatie Drenthe denkt dat Bokashi zeker kan bijdragen aan minder droge bodems. "Je brengt organisch materiaal in de bodem. En dat houdt het water beter vast."

Maar gemeenten kunnen meer doen tegen droogte bij beheer van openbaar groen. "Onttegelen bijvoorbeeld. Als er een parkeerplaats wordt aangelegd, doe dit dan niet alleen met tegels, maar houdt stroken groen ertussen. En als er een nieuwe woonwijk wordt gebouwd, is het aanleggen van wadi's een methode voor afwatering van regenwater en vocht langer vasthouden", aldus Van den Berg.

En minder maaien. "Het gras groeit minder hard als het droog is. En kort gras kan minder tegen hitte. Twee redenen om de bermen en plantsoenen minder te maaien", zegt ze. "Gemeenten hebben waarschijnlijk afspraken met aannemers wanneer er wordt gemaaid. Dat zou flexibeler moeten."

Weinig aanpassingen vanwege droogte

Het maaibeleid van Drentse gemeente is heel verschillend. De gemeente Borger-Odoorn is vanwege de droogte nog niet gestart met maaien van bermen buiten de bebouwde kom. Normaal begint het maaien half mei of begin juni. Binnen de bebouwde kom is het maaibeleid niet aangepast.

Het gros van de gemeenten past het maaibeleid niet aan vanwege de droogte, waaronder de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Meppel. En ook de provincie maait gewoon volgens plan. Zo zijn de bermen langs de N33 en N34 volgens het normale tijdschema gemaaid.

Een aantal gemeenten, zoals de gemeente Emmen, Assen en Midden-Drenthe, hebben met uitvoerders een graslengte afgesproken. En omdat het gras minder hard groeit, wordt er in de praktijk later en minder gemaaid.

Als het gaat om maaien van bermen kiezen de gemeenten Emmen, Coevorden en Aa en Hunze ervoor om een meter vanaf de weg te maaien. Dit is meer ingegeven om bloemen de kans geven om te bloeien als voedsel voor bijen en vlinders. Maar de begroeiing voorkomt ook uitdroging van de berm.