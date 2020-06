Scholen zijn weer helemaal open: 'Ik heb juf gemist'

"Ik heb de kinderen de afgelopen weken natuurlijk wel gezien", vertelt juf Corine van Tilburg, "maar sommige kinderen hebben elkaar niet gezien." Van Tilburg doelt op de halve klassen. "Die dynamiek die nu ontstaat, dat de hele club weer compleet is; die heb ik echt gemist. En je merkt dat de kinderen dat ook nodig hebben."

Juf knuffelen mag niet

"Ik heb juf gemist", zegt een meisje uit groep vier. "En ik heb Niek gemist!", zegt een vriendje van Niek. "En ik mis dat we niet mogen knuffelen", zegt een jongetje uit groep drie. Het liefst had hij juf Corine vanochtend geknuffeld.

"Helaas, dat mag niet", verduidelijkt directeur Bert van der Leest van Het Talent. "Hoe moeilijk het soms ook is; die anderhalve meter afstand proberen we wel te houden. Daarnaast is vijf keer per dag handen wassen noodzakelijk."

Twee scholen, één plein

Van der Leest staat voor een extra uitdaging. Want zowel Het Talent als obs Delftlanden huizen onder één dak. Ook de kinderopvang zit in hetzelfde gebouw. Ze maken allemaal gebruik van hetzelfde schoolplein. "We hebben samen 170 leerlingen. Nu iedereen weer naar school gaat, is het een hele puzzel om ervoor te zorgen dat er niet teveel kinderen op het schoolplein zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk pauzes voor verschillende klassen in een uur te stoppen, zodat we de drukte beter kunnen spreiden."

Van der Leest kijkt met vertrouwen naar de komende vier weken. "Gelukkig hebben we hier nog geen lerarentekort, maar oudere leerkrachten hebben soms wel twijfels, ondanks het feit dat we aan alle richtlijnen voldoen. De komende weken zal het zich moeten uitwijzen, maar ik heb er alle vertrouwen in."