Zo spreek je je buren aan op onwenselijk gedrag

Namens Buurtbemiddeling Assen komt Ans Veldhuis regelmatig in contact met buren die overlast van elkaar ervaren. Het gaat dan voornamelijk om geluidsoverlast, bijvoorbeeld kinderen die regelmatig de trap op rennen, een hond die vaak blaft, een te harde muziekinstallatie of tuinfeestjes.

Veel Drenten durven in dat soort gevallen best op de buren af te stappen (alleen in Overijssel gebeurt dat relatief vaker). Dat komt, denkt Veldhuis, omdat in veel Drentse dorpen mensen wonen die kennismaken met elkaar. "Als je elkaar kent, heb je beter begrip voor elkaar en ben je waarschijnlijk ook wat opener", zegt ze. In het algemeen is de sociale samenhang in de buurt het sterkst in oostelijke en noordelijke provincies, stelt het CBS.

Tip 1: vertel wat jij ervaart

Toch kan het misgaan tussen buren, bijvoorbeeld als je gaat 'vingerwijzen'. Dat raadt Veldhuis dan ook af. "De ander schiet dan in de weerstand. Het is beter om te vertellen wat jij ervaart. Toon daarnaast belangstelling voor de ander. Zo kom je op een goede manier met elkaar in gesprek."

Tip 2: stel jezelf voor

Het beste is meteen een goede relatie met de buurt op te bouwen. Wie ergens nieuw is, doet er daarom goed aan eens langs te gaan bij de buren. "Drink een kop koffie samen, stel jezelf voor. Dat weten de anderen: 'hé, ik heb nieuwe buren, dat zijn gewoon mensen waar ik niet bang voor hoef te zijn'. Daar begint het mee."

Tip 3: bespreek problemen niet terloops

Mocht er toch een probleem zijn die niet eenvoudig oplosbaar is, dan moet het serieus besproken worden, benadrukt Veldhuis. "Doe het niet terloops, bijvoorbeeld als de buren hun auto parkeren als ze net van hun werk komen of met een tas vol boodschappen zitten. Ga op een rustige manier met elkaar in gesprek. Als buurtbemiddeling er uiteindelijk bij moet komen, is het doel om er samen uit te komen zodat men in de toekomst respectvol met elkaar omgaat."

