Drenthe krijgt 225 versneld gebouwde woningen door impuls van het Rijk

Betaalbare woningen

Van de versneld te bouwen woningen is volgens De Jonge 78 procent 'betaalbaar'. De verdeling is al volgt: 43 procent sociale huur, 25 procent middelhoge huur - tot 1.1.000 euro per maand - en 10 procent betaalbare koop met een koopprijs tot 355.000 euro.

Van de 981.000 extra woningen die voor 2030 gebouwd moeten worden moet twee derde 'betaalbaar' zijn.

Meer gegadigden dan geld

Een woningbouwproject dat in aanmerking wil komen moet uit minimaal elf woningen en krijgt maximaal 12.500 euro per woning aan 'bouwhulp' van De Jonge. In aanloop naar het bedenken van de 'Startbouwimpuls' bleek dat bijna 2.200 projecten met samen 260.000 woningen met samen een tekort van 3,3 miljard euro op de bouwkosten mee wilden doen. Dat geld heeft De Jonge niet.

"Uit de analyse is gebleken dat als alleen wordt gekeken naar de juridische hardheid, 515 projecten planologisch gereed zijn om te bouwen in 2024 en 2025. Dit betreft circa 50.000 woningen. Er zou 505 miljoen nodig zijn om deze projecten vlot te trekken", schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Schril contrast met Deltaplan voor het Noorden en Nedersaksenlijn

Gezien het lage aantal woningen in de Woondeal met Drenthe (minimaal 13.631) in vergelijk tot de landelijke opgave van 981.000 nieuwe huizen is de steun voor 225 woningen verdeeld over acht projecten verklaarbaar.

De 13.631 woningen uit de Drentse woondeal met De Jonge staan in schil contrast met het aanbod dat de noordelijke provincies hebben gedaan in het Deltaplan voor het Noorden en het Bidbook Nedersaksenlijn. In het Deltaplan bieden de drie noordelijke provincies en Flevoland samen aan 333.000 woningen te bouwen, waarvan 45.000 in Drenthe.

In het Bidbook Nedersaksenlijn bieden de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel samen met alle gemeenten aan dat er ruimte is voor 40.000 tot 50.000 nieuwe woningen langs de Nedersaksenlijn.

Nog duizenden woningen in Drenthe erbij

Voor 2030 moeten er dus 981.000 huizen in Nederland gebouwd worden. Maar dat is volgens de minister niet genoeg, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn verwachting is dat in de tien jaren daarna er ongeveer evenveel bij moeten. Nog bijna een miljoen dus.