ChristenUnie: zorgen om toezicht op vliegveld Eelde

De ChristenUnie in Provinciale Staten heeft zorgen over het toezicht op Groningen Airport Eelde. Aanleiding is het onderzoek dat de inspectie van Justitie en Veiligheid gaat doen naar de aanpak van mensensmokkel door de marechaussee op luchthavens, snelwegen en in treinen.

Aan het college van Gedeputeerde Staten heeft de ChristenUnie daarom een aantal vragen gesteld. Ze wil onder meer weten of het college bereid is om in gesprek te gaan met 'Eelde' over de wijze waarop het toezicht geregeld is, ook als het gaat om andere vormen van 'ondermijnende' criminaliteit. 'Hoewel het nu over mensensmokkel gaat, kunnen wij ons voorstellen dat een luchthaven als Groningen Airport Eelde ook een makkelijke route is voor andere vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals drugssmokkel, omdat er minder toezicht is', schrijft Bernadette van den Berg van de partij.

Op Groningen Airport Eelde werd afgelopen februari nog een 36-jarige man uit Amersfoort opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij werd opgepakt nadat hij twee Venezolaanse vrouwen op het vliegveld had afgezet. Zij bleken illegaal in Nederland te verblijven, in de prostitutie te werken en over flink wat geld te beschikken.

