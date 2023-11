Opnieuw vernielingen aan auto's op carpoolplaats Gieten

Het was opnieuw raak op carpoolplaats Gieten P+R, op de kruising van de N33 met de N34 afgelopen nacht. Voor de tweede keer in tien dagen zijn daar auto's vernield. Deze keer ging het om nog eens twee auto's.

In de nacht van 9 op 10 november vonden er op vier verschillende carpoolplaatsen in Drenthe ook vernielingen aan acht auto's plaats. In Gieten ging het toen om drie auto's.

"In het kader van het onderzoek noemen we het nu vernielingen, we onderzoeken of er ook daadwerkelijk dingen gestolen zijn. We sluiten een verband niet uit, maar dat wordt nu onderzocht", zegt politiewoordvoerder Thijs de Jong.