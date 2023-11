Eis: cel en tbs voor dodelijke geweldsexplosie in kliniek Zuidlaren

Voor zware mishandeling met dodelijke afloop in de kliniek in Zuidlaren is tegen een 33-jarige man anderhalf jaar cel (gelijk aan het voorarrest) en tbs met dwangverpleging geëist. De man woonde vorig jaar op 18 juli in de kliniek, toen hij een medebewoner van een stoel trapte. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

De dertiger lijdt aan ernstige schizofrenie. Volgens deskundigen kreeg de man in die periode mogelijk niet de juiste dosering, waardoor zijn psychiatrische problematiek de kop op stak. Er waren die dag al eerder incidenten waarbij de verdachte was betrokken. Hij was agressief naar medebewoners en sloeg een vrijwilligster tegen haar kaak.

Weigert te praten

Rond zes uur in de namiddag ging het op de buitenplaats erg mis. Een 48-jarige bewoner zat op een kuipstoel. Doordat de verdachte weigert te praten, is niet duidelijk geworden wat er precies gebeurde. Een bewoonster zag uit haar raam dat de verdachte de man in de stoel enkele karatetrappen gaf. Die viel achterover en brak zijn nek.

Het slachtoffer kon zich niet bewegen. De ambulance werd gebeld, maar niet de politie. Die werd pas de volgende dag ingeseind. "Er was kennelijk zo'n consternatie, dat men er toen niet aan toe kwam", zei de rechter tijdens de zitting. Het slachtoffer had een hoge dwarslaesie, waardoor hij niet zelfstandig meer kon ademen.

De volgende dag werd besloten de behandeling van het slachtoffer te beëindigen. Het was toen duidelijk dat de patiënt het niet zou overleven en daarop werd alsnog de politie ingeschakeld. De agenten kregen een rondleiding en hoorden meerdere getuigen. Die zeiden dat de verdachte diegene was die het slachtoffer meermalen had getrapt.

Stabiele zijligging

Tijdens het verdere onderzoek kwam de vraag naar voren of er tijdens de eerstehulpverlening fouten waren gemaakt. De medewerkers van de kliniek probeerden het slachtoffer in een stabiele zijligging te leggen, maar dat mislukte. In een extra rapport concludeert de patholoog dat dat optreden en de handelingen in de ambulance niet van invloed zijn geweest op de dood van de patiënt.

Wantrouwen en achterdocht

Een observatie in het Pieter Baan Centrum mislukte, omdat de man niet mee wilde werken. Hij is alsnog door medewerkers van het PBC in zijn cel onderzocht. Die kregen onvoldoende inzicht in de belevingen van de verdachte. Wel staat vast dat de man groot wantrouwen en achterdocht heeft naar anderen, zeker wanneer hem grenzen worden opgelegd.

De stoornissen hebben tijdens het incident een rol gespeeld, maar in welke mate is niet vast komen te staan. De deskundigen gaan uit van verminderde toerekenbaarheid. De officier van justitie neemt deze conclusie over en vindt dat aan alle eisen is voldaan om de maatregel tbs met dwangverpleging op te kunnen leggen.

Wildplassen

De man is vier keer eerder veroordeeld voor ernstige geweldsfeiten. In januari 2019 werd hij voor een zware mishandeling op de Grote markt in augustus 2018 veroordeeld tot vijftien maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk). De man woonde destijds in Groningen en trapte de ander gebroken ribben toen die de Stadjer aansprak op het wildplassen.

Sluier

Zijn geestelijke problematiek hangt als een sluier over het dossier, zei de officier van justitie. Het handelen van deze verdachte wordt volledig beheerst door zijn psychische stoornissen, zei ook advocaat Evert van der Meer die de verdachte bijstond. Hij vindt dat de verdachte daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht. Hij stelde alleen tbs met dwangverpleging voor.