Sergio van Dijk wordt spelersagent

Oud-prof Sergio van Dijk gaat aan de slag als spelersagent. De voormalig spits van onder andere FC Groningen, FC Emmen, Brisbane Roar, Adelaide United en het Indonesische Persib Bandung is in dienst getreden bij de Tevreden Group, een bureau van een andere oud-speler van FC Emmen: Brian Tevreden.

De inmiddels 37-jarige Assenaar zal zich gaan richten op de markt in Noord-Nederland en die in het buitenland en dan vooral de markt in Azië. "Ik ga me bezighouden met het begeleiden van spelers, op zakelijk en sportief vlak. Dat kan variëren van contractbesprekingen, wedstrijdanalyses tot branding en marketing. Je zou dus kunnen zeggen dat ik de spelers dus van A tot Z bijsta", aldus de meest favoriete atleet van Indonesië van 2013.

Sinds oktober 2019 is Van Dijk al oprichter van SGM Global, een sportagency. "De werkzaamheden voor die onderneming lopen redelijk parallel met mijn nieuwe job voor de Tevreden Group, al richt ik me daar vooral op consultancy, het koppelen van partijen en het zoeken van investeerders in het voetbal."

Het derde van ACV

Tot het moment dat het afgelopen seizoen werd afgeblazen, vanwege het coronavirus, speelde Van Dijk zelf nog in het eerste elftal van Pelikaan S. Het bleek zijn laatste seizoen in een prestatief team. "Na de zomer ga ik lekker ballen in het derde van ACV."

Van Dijk speelde in Nederland, Australië en Indonesië meer dan 250 profduels en hij speelde vijf interlands voor Indonesië. Zijn meest productieve seizoen beleefde de Drent in Emmen, waar hij in het 2005/2006 achttien keer scoorde.

'Spelers bijstaan, ook na hun loopbaan'

Brian Tevreden is blij dat Van Dijk zich heeft aangesloten bij zijn onderneming. "Ik heb altijd goed contact gehouden met Sergio en we hadden het er vaak over om iets samen te gaan doen." Van Dijk is niet de enige oud-speler die Tevreden wist te strikken. Ook Collins John en Edson Braafheid werken samen met de geboren Amsterdammer, die met zijn onderneming uniek wil zijn. "We willen spelers bijstaan, tijdens maar ook ná hun voetballoopbaan."