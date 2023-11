Watertoren Coevorden gaat opnieuw in de etalage

De monumentale watertoren in het Van Heutszpark in Coevorden gaat opnieuw in de verkoop. Nadat eerder dit jaar het plan om er een luxe hotelsuite in te realiseren afketste, wil drinkwaterbedrijf WMD, eigenaar van het bouwwerk, er graag snel een andere bestemming voor vinden.

Welke functie de toren straks krijgt, hangt af van het uiteindelijke plan dat als haalbaar wordt beoordeeld. "We hebben inmiddels verschillende belangstellenden, de komende tijd gaan we alle nieuwe plannen beoordelen", zegt woordvoerder Andries Ophof van WMD. "Te denken valt aan een kantoor, een woning, een atelier of een theehuis. Of misschien alsnog een hotelfunctie."

'Weer een mooie en waardevolle bestemming'

De watertoren staat al jaren leeg en heeft dus momenteel geen functie. "En dat vinden we erg jammer", zegt Ophof. "Het liefste zien we dat het gebouw weer een mooie en waardevolle bestemming krijgt. Want dan is de kans ook groter dat het bouwwerk behouden blijft voor de toekomst. Ook voor de omgeving is het mooier als de toren niet leeg blijft staan. Zo'n gebouw moet ook onderhouden worden." Een voorwaarde die initiatiefnemers meekrijgen, is dat ze met een plan komen dat binnen enkele jaren te realiseren is.

Industrieel erfgoed