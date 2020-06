Eigenaar dansschool boos: 'Woensdag mocht ik open, vrijdag weer dicht'

"Vorige week woensdag heb ik toestemming gekregen van de Veiligheidsregio om open te gaan. En vrijdag kreeg ik een mailtje: 'sorry meneer Vos, we hebben toch een foutje gemaakt. U moet per direct weer dicht.' Ja, waar zijn we dan mee bezig", vraagt Vos zich vertwijfeld af.

Landelijk, regionaal of lokaal beleid?

Een maand geleden overhandigde hij, mede namens 1500 andere ondernemers, op het Binnenhof in Den Haag een protocol. Met die richtlijnen zouden dansscholen op 1 juni weer open kunnen. Maar hun geduld wordt nog altijd op de proef gesteld.

"Rutte heeft in het laatste Kamerdebat van vorig week gezegd: het is écht maatwerk en daar gaat het kabinet niet over. Je moet daarvoor naar de Veiligheidsregio en naar het lokaal beleid. Maar de Veiligheidsregio beroept zich weer op het landelijk beleid. Dus die schuift de bal weer terug."

Cultureel onderwijs of sport?

Bij de Kamer van Koophandel staan dansscholen ingeschreven onder cultureel onderwijs. En in die sector zijn de richtlijnen alweer versoepeld. Maar in coronatijd vallen de dansscholen, tot grote verbazing van Vos, ineens onder de richtlijnen van de sportscholen, die op z'n vroegst vanaf 1 juli pas weer open mogen.

"Als je je gaat verdiepen in de danswereld heeft 90 procent van wat wij doen te maken met cultuur, ontspanning en gezelligheid. Natuurlijk is dat beweging. Maar dat is geen sport", zegt Vos stellig. "In mijn ogen hadden wij vanaf 1 juni gefaseerd de boel weer kunnen opstarten. Misschien niet meteen met groepslessen, maar bijvoorbeeld wel met privé-lessen."

Daarnaast komen veruit de meeste paren die in Meppel dansen uit één huishouden. "Zij mogen samen naar het café, de supermarkt en de bouwmarkt. Maar ze mogen nu niet samen dansen. Ja, in de huiskamer. Maar niet in zo'n grote zaal als hier, voorzien van alle luchtverversingssystemen die je maar nodig hebt. Dat zijn tegenstellingen die er bij mij niet ingaan", zegt Vos.

Dansopleidingen wél weer opgestart

Daarnaast zijn de dansopleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs inmiddels ook al weer opgestart en wordt er ook op basisscholen, als onderdeel van het beweegonderwijs, binnen gedanst.

"Dansleraren worden ingehuurd om die danslessen op scholen te verzorgen. Maar na schooltijd mogen ze die kinderen niet in hun eigen zaal lesgeven, want dat moet dan buiten", sputtert Vos. "Ik ken een collega, die heeft een constructie verzonnen, waarbij hij de zaal verhuurt aan paren die willen trainen. Want zaalverhuur mag weer wél volgens de noodverordening."

Lessen inhalen

Al sinds 15 maart is dansschool The Ballroom in Meppel, net als heel veel andere bedrijven, dicht. Alle lessen zullen ingehaald moeten worden. En met de naderende zomervakantie in het vooruitzicht denkt Vos dat de kassa vanaf 1 november pas weer écht kan gaan rinkelen.

Op 22 juni maakt het kabinet bekend of op 1 juli de sportscholen, en dus ook de dansscholen, weer open mogen.