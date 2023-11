Samenwerking Drenthe College en WPDA uitgebreid: 'Concrete successen geboekt'

Scholengemeenschap Drenthe College en ondersteuningsinstantie Werkplein Drentsche Aa (WPDA) breiden hun samenwerking uit. "We hebben een gezamenlijk doel van bestaanszekerheid", schrijven zij.

De afgelopen vier jaar heeft de samenwerking veel resultaten geboekt. "Een aantal voorbeelden zijn begeleidingstrajecten door loopbaancoaches en trajectbegeleiders, inburgerings- en statushouderprogramma's, en het starten van horeca-opleidingen in samenwerking met Hof van Saksen. Ook leiden we jaarlijks ongeveer 300 studenten naar een nieuwe plek in het onderwijs", schrijven de partijen.