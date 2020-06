Graf in Borger-Odoorn het goedkoopste, Tynaarlo het duurste

De goedkoopste begraafplaatsen van Drenthe liggen, net als vorig jaar, in de gemeente Borger-Odoorn. Een graf in de gemeente Tynaarlo is het duurste.

Op de begraafplaatsen in Nieuw Buinen, Valthe, Odoorn, Borger, 2e Exloermond en Valthermond betaalde je in april dit jaar 2.142 euro voor een eenpersoons graf. Een tweepersoonsgraf kost 3.630 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse grafkostenanalyse van uitvaartverzorger Monuta.

In Borger-Odoorn betaal je daarmee veel minder dan het landelijke gemiddelde van 2.949 euro voor een eenpersoons graf. Bovendien zijn de grafrechten voor twintig jaar geregeld.

Graven op de begraafplaatsen in Eelde, Vries en Zuidlaren in de gemeente Tynaarlo zijn de duurste plekjes van Drenthe. Hier betaal je voor een eenpersoons graf 4.880 euro. De prijs voor een tweepersoons graf loopt op tot 6.940 euro.

Duurste begraafplaats

Landelijk gezien is het het duurste om op begraafplaats Het Esserveld in Groningen begraven te worden. Hier betaal je 8.072 euro voor een eenpersoons plekje op de dodenakker.

De kosten voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats bestaan uit verschillende onderdelen en worden door de gemeente bepaald. Zo betaal je voor het grafrecht, de begraafkosten, een vergunning voor het grafmonument en inschrijfkosten. De kosten voor grafrechten stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven.

Crematoria

Drenthe telt vijf crematoria. Een crematie met gebruik van de aula is in Assen het goedkoopste. Hier betaal je 1215 euro voor een uur. In Emmen is dat 1385 euro, in Eelderwolde 1.425 euro en in Meppel en Hoogeveen 1428 euro. Een technische crematie, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie en er geen nabestaanden aanwezig zijn, is in Emmen het goedkoopste: 799 euro.