Winkeliers in Ter Apel zijn wanhoop nabij en sturen brandbrief naar Den Haag: 'Ons dorp is kapot'

Het geduld van de ondernemers in Ter Apel is op. De winkeliers hebben het helemaal gehad met de overlast van asielzoekers in hun dorp. Ze hebben geen greintje vertrouwen meer in de autoriteiten. Dat blijkt uit een gezamenlijke brandbrief aan burgemeester Velema en aan Den Haag.

In de brief zetten de klagers in emotionele bewoordingen uiteen dat ze heel lang hun mond hebben gehouden om het imago van het dorp Ter Apel niet onnodig te beschadigen. Maar nu komen de ondernemers tot de conclusie dat dit niet heeft geholpen, meldt RTV Noord.

De winkeliers zien met lede ogen aan dat klanten inmiddels massaal elders hun boodschappen doen en Ter Apel links laten liggen: 'We voelen ons gekookt, lamgeslagen, machteloos, leeg.'

'Imago heeft dieptepunt bereikt'

'Wij zijn op het punt gekomen dat we niets meer te verliezen hebben als winkels. Het imago van het dorp heeft het dieptepunt bereikt', zo wordt in de brief gesteld.

Het vertrouwen in de politiek is bij de winkeliers volledig weg. Van de Haagse bestuurders tot de gemeenteraad, van burgemeester Jaap Velema tot aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers: als het erop aankomt, dan kiest iedereen voor zijn eigen belangen, aldus de briefschrijvers.

'U bent een aardige man, maar...'

In hun ogen toont burgemeester Velema onvoldoende daadkracht: 'De burgermeester is onzichtbaar voor ons, u bent een aardige man, maar u laat zich van het kluitje naar het riet sturen en bent niet in staat voor ons te vechten zoals wij nodig hebben! U komt niet op voor uw burgers en ondernemers zoals nodig is. Wij hebben een Leeuw nodig! Geen Golden Retriever! U laat zich wegwuiven door COA, IND en de landelijke politiek. We staan klem! Ons dorp is kapot! Het imago is weg!'

Niet alleen vanwege winkeldiefstal

Kortom, zeggen de winkeliers, het is hoog tijd dat er eindelijk paal en perk wordt gesteld aan de overlast van asielzoekers. Dat gaat in de eerste plaats om winkeldiefstal, maar ook om andere vormen van overlast zoals bedreigingen en intimiderend gedrag. Terzijde merken ze op dat de 150 tot 200 asielzoekers, die de problemen veroorzaken, ten onrechte worden weggezet als een kleine groep, gezien de (bescheiden) omvang van het dorp. De situatie loopt steeds verder uit de hand, zo waarschuwen de ondernemers.

Beschuldigd van racisme

Wat de briefschrijvers steekt dat zij in hun ogen ten onrechte van racisme worden beschuldigd: 'Vreselijk dit naar je hoofd te krijgen wetend waar je dagelijks mee te maken hebt. (...) Wij staan tegenover mensen die niets te verliezen hebben of niet terug kunnen naar hun eigen land omdat zij daar een crimineel verleden hadden , snijbewegingen maken langs de keel als ze worden opgepakt, onder invloed zijn van verdovende middelen, getraumatiseerd en daardoor levensgevaarlijk. Als er dan wordt gezegd dat wij racistisch zijn, gaat er iets vreselijk verkeerd in dit land.'

'Vanaf vandaag geen overlastgevers meer'