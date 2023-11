Jongeren en politiek: van 'nog even stemwijzer checken' tot 'een duidelijke voorkeur hebben'

Ook onder de jeugd zijn de verkiezingen vandaag onderwerp van gesprek. Op hogeschool NHL Stenden in Emmen zijn de meningen over de partijkeuze verdeeld. De jeugd heeft de toekomst, daar zijn de studenten zich goed bewust van.

Dankbaar

"Je hebt het recht om te stemmen, dan maak ik er graag gebruik van. Wij hebben de keuze om te mogen stemmen en dat is in veel landen niet zo. Het is ook een stukje dankbaarheid dat je mee mag helpen kiezen met wat er gaat gebeuren in het land", vertelt een student van NHL Stenden.