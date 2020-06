Verdachten drugslab Odoornerveen voor rechter

Het drugslab in Odoornerveen werd in april 2019 aangetroffen (Rechten: Persbureau Meter)

Drie mannen uit Arnhem, Wageningen en Renkum moeten vandaag voor de rechtbank in Assen verschijnen voor betrokkenheid bij een drugslab in een boerderij in Odoornerveen. Het lab werd vorig jaar 10 april opgerold.

De drie waren rondom de boerenschuur bezig, toen de agenten binnenstapten. De mannen uit Arnhem (31) en Wageningen (43) waren eind 2017 ook al eens betrapt op het onderhouden van een drugslab, toen in een boerderij in Zuidwolde. Via een drugsonderzoek in Duitsland kwam het rechercheteam Gelderland-Midden bij de ouderlijke woning van zanger René Karst uit. Zijn vader verhuurde het pand aan de verdachten.

Telefoons in het zuur

De mannen kwamen in februari 2018 vrij, op voorwaarde dat zij op het rechte pad bleven. Dit heeft ruim een jaar geduurd, tot hun aanhouding in Odoornerveen. De 57-jarige man uit Renkum stond tijdens de inval bij een waterpomp, de twee anderen waren in het lab waar XTC en amfetamine (speed) werd gemaakt. Hun telefoons lagen in een vat zuur. De mannen ontkennen tot nu toe iedere betrokkenheid.

Rechtbank Gelderland

De zaak over de drugslab in de schuur aan de Noordzijde in Odoornerveen zou in eerste instantie gelijktijdig met de zaak Zuidwolde worden behandeld. Omdat de zaak Zuidwolde door een onderzoeksteam in Gelderland is verricht wordt deze zaak behandeld door rechtbank Gelderland. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend. De drie mannen zijn inmiddels wel weer op vrije voeten gesteld.

Eigenaar bedreigd

De eigenaar van de boerderij en zijn zoon moesten vorig jaar een half jaar lang elders wonen, omdat de gemeente Borger-Odoorn hun pand op slot gooide. Vader en zoon vochten dit besluit zonder succes aan bij de bestuursrechter. Ze waren niet op de hoogte van de drugspraktijken in hun schuur, zeiden ze vorig jaar tegen de rechter. Ze waren zelfs naar eigen zeggen bedreigd door de huurders van de schuur.

Gemeente was bevoegd

De rechter nam dit verhaal niet mee in de beslissing. Op grond van de Opiumwet was de gemeente bevoegd het perceel te sluiten, ook al waren de bewoners niet op de hoogte van wat zich op hun erf afspeelde. Ze hadden beter toezicht moeten houden op het gebruik van het pand dat zij verhuurden, meende die rechter destijds. Vader en zoon worden niet door het Openbaar Ministerie vervolgd voor de drugsproductie in hun schuur.

