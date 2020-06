Teststraat GGD brengt nieuwe coronabesmettingen aan het licht

Een deel daarvan werd positief getest na een bezoek aan de zogeheten corona-teststraat. De overige besmettingen werden vastgesteld door onder meer huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Een uitsplitsing is er volgens de GGD niet. Overigens gaat het hier alleen om mensen die van maandag tot en met zaterdag zijn getest. De zondag wordt niet meegenomen in de weekcijfers, omdat het één tot twee dagen duurt voordat er een uitslag is.

GGD test 920 mensen

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten zich laten testen bij de GGD. Er is wekelijks plek voor duizend mensen, maar de gezondheidsdienst zegt 'makkelijk' te kunnen opschalen naar tweeduizend testen. In de eerste week zijn in totaal 920 mensen getest. Hoeveel mensen er zijn getest bij ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen is niet bekend. De GGD Drenthe voert nu een bron- en contactonderzoek uit. Daarbij wordt gekeken of een coronapatiënt mogelijk al anderen heeft besmet.

De GGD kijkt tevreden terug op de eerste grootschalige testweek. Landelijk zijn die week bijna 50.000 tests afgenomen. Inmiddels staat de teller al op meer dan 73.000. Wel wordt benadrukt dat de cijfers een onvolledig beeld geven, omdat niet iedereen met klachten getest wordt.