Wildlands en Atlas Theater boeken klein verlies over 2022

Wildlands heeft over 2022 een klein verlies geboekt van ruim 670.000 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van het Emmer dierenpark. Het is een kleine tegenvaller na het voorgaande jaar. In 2021 werd er voor de eerste keer in vier jaar tijd weer winst gedraaid (1,3 miljoen euro).

Wildlands opende in 2016 de deuren en wist meteen 1,3 miljoen bezoekers te trekken. Daarna daalden de bezoekerscijfers en stegen de verliezen. In 2018 werd Erik van Engelen ingevlogen als nieuwe directeur. Onder zijn leiding werd er een forse reorganisatie doorgevoerd die leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Een jaar later werd de gemeente Emmen de enige aandeelhouder van het park nadat andere partijen (waaronder de WMD) waren opgestapt. Emmen nam ook alle leningen op zich, waarmee de gemeente voor ongeveer 68 miljoen euro in het park zat. Van dat bedrag moet het park nog ongeveer 60 miljoen euro aflossen. De termijn, die sinds 2016 loopt, is veertig jaar.

Meer bezoekers, minder winst?

Het park ondervond in de afgelopen jaren last van corona en de daaraan gekoppelde lockdowns. Het park kon om die reden minder vaak open en ontving daardoor minder bezoekers. In 2021 bleven de getallen wat dat betreft ook achter: 516.000. Een jaar later werden de maatregelen versoepeld en dat vertaalde zich in een toename van het aantal gasten: 830.000.

Maar hoe kan dat nou? Meer bezoekers dan het jaar ervoor en dan niet meer winst maar juist verlies boeken? Dit komt vooral doordat Wildlands in 2022 minder coronasteun heeft ontvangen dan in het jaar ervoor. Maar het verlies bleef beperkt doordat de gemeente Emmen met bijna een miljoen euro bij sprong. Verder steeg de omzet met een kwart in vergelijking met 2021 doordat het park het hele jaar open kon blijven.

Onzekere factor

Parkdirecteur Julius Minnaar verwacht voor dit jaar nog meer bezoekers aan te trekken in 2023: hij verwacht de 900.000 aan te kunnen tikken tegen het einde van dit jaar. Of die voorspelling uitkomt, wordt duidelijk na de jaarwisseling. Het is in ieder geval het aantal dat noodzakelijk is om zwarte cijfers te schrijven.

Of dat laatste gaat lukken, is nog de vraag. De meerjarenbegrotingen voor het park zijn in 2021 en 2022 verder aangescherpt. De verwachte bezoekersaantallen en het investeringsbudget zijn naar beneden bijgesteld en er is opnieuw kritisch gekeken naar de verwachte bestedingen per bezoeker. Positieve resultaten worden daarom pas vanaf 2025 verwacht. Voor de komende jaren hangt er ontzettend veel af van de bezoekersaantallen. "Een zeer bepalende en tegelijkertijd onzekere factor om de meerjarenbegroting te realiseren", valt te lezen in de jaarrekening.

Nortica op de schop