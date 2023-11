Voorzitter Plaatselijk Belang Een wrijft zich stiekem al in de handen

Twaalf nieuwe woningen in Een, voor jong en oud. De Noordenveldse gemeenteraad lijkt het wel te zien zitten.

Dat bleek vanavond uit de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld. Daarin kwam het plan aan de Schoolstraat 3 aan de orde. Op die plek stond tot augustus van dit jaar basisschool De Regenboog, voordat de sloopkogel erdoor ging . Dat gebeurde tien jaar nadat de gemeente besloot de school af te stoten.

'Vertraging zorgt voor onrust'

Nog enkele jaren kregen leerlingen les in de oude Regenboogschool. Pas in de zomer van 2016 kwam het leeg te staan, toen Samenwerkingsschool De Schans op een steenworp afstand haar deuren opende. De school is nu al zeven jaar onderdeel van multifunctioneel centrum De Schans, waar ook het dorpshuis en de kantine van de voetbalclub SV Een gevestigd zijn.

De Regenboog vormt al jaren een rotte kies in Een, waar ondertussen een grote behoefte is aan woningen voor starters en ouderen. "Nog langer wachten met besluitvorming leidt tot maatschappelijke onrust", stelt Tammo Oldenhuis van Plaatselijk Belang Een. Hij vroeg de indiener van een zienswijze, woonachtig achter het terrein van de voormalige school, deze in te trekken.

Nette afscheiding

De indiener - mevrouw Koning - stelt dat er door ontwikkelaar BruZan wordt afgeweken van het bestemmingsplan en dat er te veel woningen op een te kleine locatie worden gebouwd. "De grond wordt daarnaast opgehoogd", stelt zij, waardoor ze bang is tegen een hoog gebouw aan te moeten kijken.

Volgens Bruno Zandberg, eigenaar van BruZan, hoeft zij daar niet bang voor te zijn. "In het plan zit een nette, groene afscheiding."

Woningen al in de verkoop

In totaal moeten er twaalf koopwoningen gebouwd worden aan de Schoolstraat. Vier daarvan zijn eengezinswoningen, vijf starterswoningen en drie levensloopbestendige woningen. Daarmee wordt vooral gemikt op starters en ouderen. De prijzen variëren tussen de 240 en 360 duizend euro. De woningen zijn inmiddels al in de verkoop gegaan.

In gesprek

Hoewel er vragen vanuit Lijst Groen Noordenveld kwamen over de verlopen inspraakprocedure, lijkt de gehele raad voor bouwen aan de Schoolstraat in Een. Raadslid Frederik van Lookeren Campagne (D66) noemt het goed dat kleinere dorpen worden voorzien van huizen. "Ik zou het wel goed vinden dat er nog een gesprek plaatsvindt tussen ontwikkelaar en de indiener van de zienswijze, om ook te praten over de afscheiding."

Na afloop toonde Tammo Oldenhuis van Plaatselijk Belang zich een tevreden voorzitter. "Dit stemt positief", zei hij. "Na jaren leegstand verpaupert zo'n pand middenin het dorp. Dan hoop dat je snel een plan komt."