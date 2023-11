GOMOS en Norger Tennisvereniging lijken door te kunnen met bouwplannen

Er mag dan enige twijfel zijn over de financieringen, toch lijken voetbalvereniging GOMOS en de Norger Tennisvereniging door te mogen met hun nieuwbouwplannen. Een grote meerderheid van de raad ziet de plannen wel zitten.

De meeste discussie lijkt te gaan over de plannen van VV GOMOS. De club heeft een plan van drie miljoen euro ingediend voor een nieuw gebouw, waarbij het zelf 1,2 miljoen moet zien te regelen. Het overige geld moet uit een subsidie van de gemeente Noordenveld komen.

Ruimtegebrek

"Het huidige gebouw is veertig jaar oud en aan het einde van zijn levensduur", sprak kersvers voorzitter Edwin Blokzijl namens de voetbalvereniging. Er is ook ruimtegebrek, volgens Blokzijl onder meer door de toenemende populariteit van damesvoetbal.

GOMOS denkt het bedrag van 1,2 miljoen euro te kunnen dekken door het werven van fondsen en de subsidieregeling BOSA (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). Via die regeling kan de vereniging al zes ton tegemoet zien.

'GOMOS is zelfredzaam'

Wekema stelt verder dat de gemeente tijdens het proces een vinger aan de pols houdt. "Dat doen we ook met het Sporthuis Peize. We hebben periodieke overleggen met de vereniging en de projectleider."

Om alles binnen het gestelde budget te doen, moet GOMOS veel zelf doen. Wethouder Wekema denkt niet dat dat een probleem wordt. "Als ik me bij één club geen zorgen maak over zelfredzaamheid, dan is het GOMOS. Kijk alleen al hoeveel vrijwilligers daar op de jaarlijkse klusdag komen."