Expeditie Nederland: Modern naoberschap bij de Herenboeren in Rhee

Vijfhonderd monden is het maximum. "Als we voor meer mensen groenten en fruit verbouwen leidt dat tot onnodige uitputting van de grond en een minder duurzame bedrijfsvoering." En dat is precies de reden waarom veel mensen lid zijn.

Mislukte oogsten

Heel soms mislukt er wel eens een oogst. De leden hoeven zich geen zorgen te maken dat ze dan honger lijden, want dan is er nog gewoon de supermarkt waar ze hun boodschappen kunnen doen. "Al is dat niet helemaal de bedoeling", vertelt Corine. "Het is de bedoeling dat je dan iets eet wat er wel is. Maar in de praktijk komt het er natuurlijk wel op neer dat als je tomaten wilt eten en wij hebben geen tomaten, dat je die dan gaat kopen."

Goed je eten kunnen bewaren is wel een vereiste als je lid bent bij de herenboerderij. Zo kan het gebeuren dat je in een week vier rode kolen meekrijgt. "Die moet je dan invriezen of wecken en kun je eten op het moment dat er minder oogst is."

Kruidentuin

Naast verschillende soorten groente en fruit heeft Hof van Rhee ook een kruidentuin en zijn er koeien en varkens. Vooral die varkens hebben een dubbelfunctie, legt Corine ons uit. "Die zetten we op het land waar een jaar eerder de aardappel stond. Zij wroeten de grond om en eten alle aardappels op die zijn blijven zitten. Ondertussen bemesten ze het land en koolsoorten doen het daar weer heel goed op. Dus die planten we daar dan een jaar later. En in november is het slachtmaand, dan worden de varkens geslacht net als de koeien. Dat vlees geven we aan de leden die ook een vleespakket bij ons afnemen.