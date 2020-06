Overvalverdachte cafetaria en supermarkt Assen blijft vastzitten

Een 41-jarige man uit Assen, die in maart is opgepakt voor onder meer twee overvallen in zijn woonplaats, blijft de komende drie maanden in de cel. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vanochtend.

De Assenaar wordt verdacht van het overvallen van supermarkt Poiesz in de wijk Baggelhuizen op 25 februari en van cafetaria De Boemerang aan de Vaart NZ in Assen. In beide gevallen bedreigde hij zijn slachtoffers met een mes.

Geld gestolen

"Lade openen, ik heb geld nodig", commandeerde hij een caissière van de Poiesz. Hij nam 350 euro uit de kassa mee. Hoeveel hij bij de cafetaria heeft buitgemaakt, is niet bekend.

De Assenaar wordt ook verdacht van drie inbraken, een vernieling en een poging tot inbraak in zijn woonplaats. Die werden eind februari en begin maart gepleegd. Hij stal onder meer gereedschap, een tv, een gouden horloge en een laptop.

Onderzoek klaar

Wanneer en waar hij uiteindelijk is aangehouden, is niet bekendgemaakt tijdens de korte zitting. De man was er zelf niet bij en zijn advocaat volgde de zitting via een videoverbinding. Het onderzoek naar de zaak is afgerond, maar het is nog niet bekend wanneer de man moet terechtstaan.