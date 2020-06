Alternatief voor voorleeskampioenen: 'Zo kun je je stem nog laten horen'

Biblionet besloot een aantal elementen van dit project te koppelen aan de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Vanwege het coronavirus kon de finale niet doorgaan, terwijl er wel twaalf gemeentelijke finalisten zijn. Elke lokale kampioen gaat nu een verhaal voorlezen, dat op de website van 'Waor is Aaldert' wordt geplaatst.

'Erg leuk om te doen'

Het titelverhaal wordt voorgelezen door Yosan Wegihu uit Sleen, zij werd vorig jaar landelijke voorleeskampioen. "Het is erg leuk om te doen want je voelt je professioneel en dat is wel grappig", zegt ze.

Hanna Sampimon is de voorleeskampioen van Coevorden van dit jaar. Ze vindt het jammer dat ze niet de strijd aan kan gaan met de andere winnaars. Maar deelname aan dit project van de bieb, maakt veel goed. "Eigenlijk is dit een soort tweede voorleeswedstrijd, maar dan kunnen kinderen het online luisteren en zo kan je je stem toch nog aan andere kinderen laten horen", aldus Hanna.

Thema 'vrijheid'

De verhalen uit het project zijn niet alleen verhalen uit de geschiedenis, maar ook hedendaagse verhalen rondom het thema 'vrijheid'. Tineke Scholte van Biblionet Drenthe vertelt: "We willen basisscholen graag de gelegenheid bieden om op hun eigen moment, dus niet per se rond 4 of 5 mei, aan de slag te gaan met het brede thema 'vrijheid'. En natuurlijk naar aanleiding van oorlogsverhalen. Die verhalen hebben we opgehaald uit de verschillende gemeenten. Dus alle verhalen die in dit project een rol spelen zijn ook echt gebeurd in de oorlog, maar er zitten ook verhalen tussen van mensen die vandaag de dag geen vrijheid beleven: bijvoorbeeld door hun geaardheid, of omdat ze uit een land komen waar het nu niet vrij is..."

De verhalen zijn opgeschreven door jeugdboekenauteur Chris Vegter en worden geïllustreerd door Hans Prij. En bij de verhalen horen verwerkingsopdrachten of workshops, "dus scholen kunnen van alles doen met dit project", aldus Scholte.

De luisterverhalen van de voorleeskampioenen en het lesmateriaal zijn vanaf september beschikbaar voor alle scholen en bibliotheken in Drenthe.