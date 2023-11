Winkelstellingen en kassa's van failliete Big Bazar in Assen worden geveild

Alle overgebleven spullen van de failliete Big Bazar in winkelcentrum Marsdijk in Assen komen onder de hamer. De inboedel van de vestiging wordt deze week geveild, om zo toch nog wat geld in het laatje te krijgen.

Na het faillissement op 26 september werd door de curatoren geconstateerd dat de koopjesketen een schuld van zo'n 29 miljoen euro had opgebouwd. Een doorstart van de Big Bazar-winkels bleek niet mogelijk. In Drenthe had Big Bazar winkels in Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Nieuw-Amsterdam en Klazienaveen.

Miljoenenschuld reduceren

Van de winkel in Marsdijk worden ondermeer wandstellingen, kassa's, scanners, en nog resterende voorraden cosmetica, sieraden, speelgoed, servies, voedingsmiddelen, huishoudelijke en feestartikelen geveild. Alle winkels van Big Bazar zijn zo lang mogelijk opengehouden, ondanks forse betalingsproblemen aan verhuurders sinds afgelopen zomer.

Er is, in afwachting van een oplossing, nog een tijdlang geprobeerd zoveel mogelijk van de winkelvoorraden met korting te verkopen. Maar eind vorige maand liep een doorstart definitief spaak. En daarom moeten gehuurde winkelpanden zo snel mogelijk leeggehaald worden. In Drenthe is de Asser vestiging in Marsdijk de enige waarvan nu spullen onder de hamer komen.

Online veiling