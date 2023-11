Hier kun je stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan, maar morgen kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Drenthe zijn 344 stembuslokalen geopend.

Dat aantal ligt iets lager dan in 2017, de laatste landelijke verkiezingen vóór de coronapandemie. In dat jaar kon je op 350 locaties je stem uitbrengen.

Verspreid over het land zijn er morgen ruim 9.800 stemlokalen geopend, zo blijkt uit een verzameling van Open State Foundation, dat alle gemeenten vroeg om stemlocaties door te geven. Nederland telt ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden.

Bekijk hieronder waar in Drenthe een stemlokaal is geopend. Bij het aanklikken van een locatie volgt meer informatie over openingstijden en beschikbaarheid voor mindervaliden. Het verhaal gaat verder onder het kaartje.