Bejaarde hennepverdachte komt na elf maanden vrij

De man werd half juli vorig jaar opgepakt. Het OM verdenkt hem van het bezit van een hennepkwekerij met achthonderd planten in Grootegast, die tussen juni 2016 en januari dit jaar in werking was.

Ook zou hij betrokken zijn bij een kwekerij met ongeveer honderd hennepplanten aan de Kerspellaan in Assen en bij een growshop aan de Amerikaweg in die stad. Growshops, waar producten voor het telen van hennep te koop zijn, zijn sinds 2015 verboden. Toen de man werd opgepakt, bleek hij ook een pistool te hebben.

Nog meer verdachten

In totaal zijn er zeven verdachten in de zaak, van wie er zes moeten terechtstaan voor de meervoudige strafkamer bij de Asser rechtbank en één bij de politierechter. Die verdachten, onder wie een 59-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Assen, zijn allemaal al eerder vrijgelaten.

De advocaat van de bejaarde verdachte heeft op drie eerdere zittingen ook verzoeken gedaan om de man vrij te laten, maar de rechtbank weigerde dit steeds, onder meer vanwege het lange strafblad dat hij al heeft. Maar het had er ook mee te maken dat de man weigerde mee te werken met de reclassering, die graag wilde onderzoeken of hij in aanmerking kwam voor een enkelband. "U mag mij levenslang geven, maar met de reclassering praat ik niet", zei de Assenaar tijdens een zitting eind december vorig jaar. Na een eerdere aanvaring had hij daar geen vertrouwen meer in.

Voorarrest langer dan straf?

Zijn advocaat was deze keer niet bij de korte zitting, maar had de rechtbank een brief geschreven met een nieuw verzoek om vrijlating. Volgens hem komt het straks zo ver dat de Assenaar langer in voorarrest zit dan de straf die de rechtbank hem uiteindelijk oplegt. De rechtbank was het daarmee eens. Dat heeft er ook mee te maken dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de zes hoofdverdachten nog niet is gepland en dat nog wel een tijdje kan duren. Er moeten eerst nog twee getuigen worden gehoord.

Behalve dat de Assenaar zijn paspoorten tijdelijk moet inleveren, bepaalde de rechtbank ook dat hij de reclassering wel te woord moet staan als hij vrijkomt. Hij heeft een meldplicht gekregen.

Lees ook: