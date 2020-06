Wegracer Dion Otten: breuk in schippersbotje vergt lang herstel

Hij zit al meer dan drie weken in het gips. Wegracer Dion Otten (17) uit Assen brak in coronatijd bij een training op de Junior track bij het TT Circuit in Assen z'n schippersbotje. Een handwortelbeentje aan de basis van de pols aan de kant van de duim.

Op het oog een kleine blessure die toch grote gevolgen kan hebben. "Ik moet in totaal zes weken in het gips. Al je dit niet goed laat herstellen kun je artrose, reuma of zelfs een botziekte krijgen", zegt Otten.

"Ik heb het geluk dat het botje bovenaan gebroken is. Het botje heeft maar één bloedvaatje dat er van bovenaf inkomt. Het is dus een plek die maar langzaam herstelt", verklaart de jonge coureur.

Hij brak het botje tijdens een training op de Supermoto. "We hadden de hele dag mooi weer gehad. Maar dat sloeg om; het werd koeler en het ging hard waaien. Toen ik weer ging rijden, met een relatief lage asfalt-temperatuur, brak het achterwiel weg, maar meteen daarna kreeg ik ook weer grip en werd ik gelanceerd. Maar beter nu dan middenin het seizoen."

Meerdere polsblessures

Het is voor Otten niet z'n eerste polsblessure. "Ik heb twee keer wat gebroken in m'n linkerpols. En ook in m'n rechterpols heb ik al eens wat gebroken", vertelt de coureur van het Pearle Gebben Racing-team. "Op 1 juli is de KNMV-training op het TT Circuit. Maar ik denk niet dat ik dan alweer mee kan doen omdat ik dan pas een paar dagen uit het gips ben."

Corona

In coronatijd heeft Otten z'n training wat aangepast. "Ik loop om de dag hard. Ook nu met m'n ingepakte pols kan dat wel. Maar ik heb gelukkig in de winter al een brede basis gelegd. Waneer wij weer écht kunnen racen is nog niet duidelijk. De één zegt juli, de ander augustus en dan hoor ik weer september. We moeten de doelen van dit seizoen gewoon een jaar doorschuiven en dit seizoen maar snel vergeten. Het zou mooi zijn als we nog wat kilometers kunnen maken natuurlijk."

Duits kampioenschap

Otten zou dit seizoen voor het Pearle Gebben Racingteam in de Supersport 600-klasse in het Duits kampioenschap (IDM) uitkomen. Vorig jaar maakte hij z'n debuut in de strijd om het wereldkampioenschap in de Supersport 300 klasse. Maar na een jaar vol pech heeft de Assenaar een stapje terug gedaan en beschikt hij nu over een motor die ook beter past bij zijn lengte en gewicht.

