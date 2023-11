Zweeloo maakt zich op voor muziektheaterspektakel over een Middeleeuwse prinses

'Bijzonder en mysterieus verhaal'

De vondst spreekt in het dorp nog altijd tot de verbeelding, weet Hegen. "Het is een bijzonder verhaal, met ook wat mysterie eromheen. Dat leek ons zeer geschikt als ingrediënt voor een muziektheaterspektakel." Met dat gegeven is de stichting aan de slag gegaan en er volgden audities. "Inmiddels hebben we al zo'n veertig speelrollen weten in te vullen en is er een koor in oprichting met zo'n 110 leden, met vooral lokale en regionale medewerking. Muziekvereniging Excelsior uit Oosterhesselen heeft al aangegeven deel te willen nemen. Ook zijn we gestart met het maken van kleding en het verzamelen van historische attributen."

Dat laatste is van belang, want het spektakel speelt zich buiten op de es af, in het jaar 1952. "We gaan het boerenlandschap zo aanpassen dat het historisch klopt. Ter aanvulling hebben we ook allerlei materialen en voertuigen nodig die passen bij dat jaar. Het moet echt een goed en strak verhaal worden. We zijn dan ook blij met professionele ondersteuning van onder anderen zangeres Martijje Lubbers, musicalprofessional Jozefien de Lange en zangprofessional Jeroen Rienties."

Volledig in het Drents

Hoe het verhaal rondom de Vlinderprinses precies verloopt, vertelt Hegen nog niet. "Uiteraard speelt de archeologische vondst een belangrijke rol, maar ook het feit dat de Tweede Wereldoorlog net achter ons ligt, er zigeuners naar de streek komen om op het land te werken en onder de jeugd de rock 'n roll opkomt. Dat is allemaal in het stuk verweven." Één ding wil Hegen wel met zekerheid aangeven: "Het stuk zal volledig in het Drents gespeeld worden." In januari starten de repetities. "Ook gaan we in die maand basisscholen betrekken bij het project, want we hebben ook kinderrollen in te vullen.

Voor de organisatie rondom het muziektheaterspektakel geldt dat Stichting Ter Klinke in 2019 al ervaring heeft opgedaan met het spektakel 'De Toorn van Thunaer' in Oosterhesselen. "Voor een groot deel kunnen we het draaiboek en het veiligheidsplan van destijds kopiëren en waar nodig aanpassen. Er komen nu alleen wat aangescherpte regels rondom stikstof bij, maar we hebben er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen."