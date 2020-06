Campings mogen toiletgebouwen toch eerder openen

Volgens de planning van het kabinet zouden de toiletten en douches vanaf 1 juli weer opengaan. Maar dat wordt twee weken vervroegd, meldt branchevereniging Hiswa-Recron.

Het idee achter de vervroegde opening is dat vanaf 15 juni buitenlandse toeristen weer welkom zijn in Nederland. Dat is een logisch moment om ook de sanitaire voorzieningen weer te openen. Het besluit is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van het Outbreak Management Team. De reisbranche drong vorige week al aan op vervroeging.

'Het liefst nog dit weekend open'

Petra Ellens, regiomanager van Hiswa-Recron: "We zijn erg blij met dit bericht. Hier hebben we lang voor gelobbyd. Het liefst wilden we nu al open, zeker gezien de goede weersvoorspellingen voor komend weekend. We gaan dan ook in gesprek met de Veiligheidsregio of dat toch niet kan." Ellens geeft aan dat de argumenten waarom dat niet zou kunnen niet helemaal helder zijn.

Volgens Ellens zijn de maatregelen voor toiletgebouwen al eerder versoepeld op andere plaatsen in Nederland. "En dan willen andere regio's natuurlijk ook. Drenthe bleef toch iets meer op slot.'

Alle campings zijn er nu echt klaar voor, stelt Ellens, 'op voorwaarde dat het op een verantwoorde manier gebeurd'.

