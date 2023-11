Soldaten oefenen in de Koedijkslanden Meppel: 'Moet zo realistisch mogelijk zijn'

Oefenen in stedelijke gebieden

Dat de militairen op deze manier trainen is noodzaak. Oorlogen worden steeds vaker in de steden gevoerd. "Kijk naar het nieuws en de huidige conflicten in de wereld. We moeten ons op alle scenario's mogelijk zien voor te bereiden. Daarom is het zo belangrijk dat we ook oefenen in stedelijke gebieden", aldus Sandor.