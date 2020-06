Verkrachter overtreedt contactverbod met slachtoffer: 'Liefde overwint alles'

Een 36-jarige man uit Emmen, die begin 2018 werd veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor onder meer verkrachting en ernstige mishandeling van zijn vriendin, verscheen vandaag samen met het toenmalige slachtoffer in de rechtbank in Assen. De man moest zich verantwoorden voor het overtreden van het contactverbod met de vrouw.

De Emmenaar verkrachtte de vrouw in augustus 2017 tijdens een ruzie en sloot haar daarna op in zijn huis, waar hij haar meerdere keren schopte, sloeg en aan de haren trok. Toen hij een dag later naar zijn werk ging, vluchtte de vrouw via een raam naar de buren. Tijdens de rechtszaak in 2018 sprak ze over 'het verschrikkelijkste dat ik ooit heb meegemaakt'. Volgens de rechtbank had ze recht op 20.000 euro schadevergoeding van de man.

Stiekem contact

Na het uitzitten van twee derde van zijn straf kwam de Emmenaar begin april vorig jaar vrij. Eén van de voorwaarden die hij kreeg, was een contactverbod met het slachtoffer. Eind maart dit jaar controleerde een politieagent hem in de auto in de buurt van Emmen vlak nadat hij de vrouw had weggebracht. De man gaf tegen de agent toe dat hij zijn ex-vriendin weer zag.

Bij het Openbaar Ministerie gingen alarmbellen af. De man was voorwaardelijk vrij; er hingen nog driehonderd dagen celstraf boven zijn hoofd als hij zich niet aan de voorwaarden hield. Het OM stapte naar de rechter met de insteek dat de Emmenaar voor straf twee weken terug achter de tralies moest.

'Nieuwsgierig'

"Eind vorig jaar zocht ze via Instagram en per mail anoniem contact met mij. Ze wilde niet zeggen wie ze was. Pas toen we afspraken, ontdekte ik dat zij het was", verdedigde de Emmenaar zich. Ze spraken een paar keer af. "Ik heb het niet afgekapt, omdat ik nieuwsgierig was naar wat ze te zeggen had. Liefde overwint alles. Ik had nog gevoelens voor haar en zij voor mij."

De man besloot het bij de reclassering te melden. Daar kreeg hij het advies contact met de politie en het OM op te nemen, maar dat deed hij niet, tot hij 25 maart tegen de lamp liep. "Het was ruim een week voor mijn proeftijd afliep. We hadden afgesproken dat we het rustig aan zouden doen en elkaar pas na afloop weer zouden zien", aldus de Emmenaar.

Geen nieuwe straf

Inmiddels woont de veroordeelde Emmenaar weer samen met het slachtoffer. Zij was meegekomen naar de rechtbank om een verklaring in het voordeel van de man af te leggen, maar dat hoefde niet van de rechters. Uiteindelijk eiste de officier van justitie geen celstraf, maar 28 uur werkstraf. De rechtbank vond een nieuwe straf niet meer nodig, mede omdat de proeftijd nu allang voorbij is.

