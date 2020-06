Asser kermisexploitanten: 'Een kermis is geen evenement'

De sector lijdt miljoenenverliezen. Maar het woord faillissement durven vier Asser exploitanten niet in de mond te nemen. "Ik zal het misschien wel overleven, maar het moet niet veel langer meer duren. Het gaat om mijn bedrijf. Mijn bestaan. Ik ben een geboren en getogen kermisexploitant. Ik hoor die Wiebes zeggen 'laat je omscholen'. Nou, ik ben 60 jaar. Ik heb net een investering van een paar ton gedaan. Dat moet wel worden terugbetaald", zegt Hans Melissen.

Verkeerde noemer

"Het is ten hemel schreiend dat we niet open mogen. De overheid schaart ons onder de noemer evenementen. We staan gewoon in het verkeerde rijtje. We kunnen ons prima houden aan de 1,5 meter maatregelen." zegt Chris Spelbrink.

Oneerlijk vinden ze het. "Als je ziet wat er gebeurt in Nederland, dan wordt er gemeten met twee maten. De pretparken mogen wel open en de kermissen niet. Op de zwarte markt in Beverwijk lopen duizenden mensen. En ook bij de outlet in Roermond ziet het zwart van de mensen", aldus Melissen.

Generatie op generatie

Collega Johnny Roulaux merkt op: "Een dorpskermis zoals in Rolde, daar komen geen massa's mensen op af. Dus waarom mogen we niet open? De kermis mag toch niet verloren gaan? Ik ben een kermisexploitant in hart en nieren. Ik ben vroegtijdig van school gegaan. Ik heb vijf jaar lagere school. Om maar op de kermis te kunnen werken. Ik kan niks anders."

Hans Melissen jr. vindt het verschrikkelijk dat hij niet open mag. "Het is net alsof er een stukje van je leven verloren gaat. Ik heb zelf twee kinderen. Je hoopt dat je het door kunt geven aan je kinderen. Aan de volgende generatie. Net zoals ik het van mijn vader heb overgenomen. Dat wordt zo wel moeilijk op deze manier."