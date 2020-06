GGD Drenthe start weer met de HPV-vaccinaties

De vaccinaties worden dit jaar anders georganiseerd, vertelt een woordvoerder van de GGD: "We organiseren kleinschalige spreekuren per gemeente. Op de uitnodigingen staat een tijd. We vragen de jongeren op tijd te komen, zodat we ze één voor één kunnen oproepen en zo anderhalve meter afstand kunnen bewaren." Volgens de woordvoerder worden er ongeveer vijf meisjes per vijftien minuten gevaccineerd; eerder lag dat aantal hoger.

Niet alleen de HPV-vaccinatie, maar ook de meningokokkenvaccinatie en DTP- en BMR-vaccinaties werden uitgesteld. "De meningokokkenvaccinatie hebben we in mei en juni alweer opgestart, omdat dat een ziekte is die toch vrij veel voorkomt", vertelt de woordvoerder van de GGD. "Na deze ervaring kunnen we nu ook beginnen met de HPV-vaccinaties."