'Vliegveld Eelde moet weer een veilige bushalte krijgen'

Tot in het begin van de coronapandemie reed de bus nog naar de Machlaan, tot bij de terminal. Die halte werd geschrapt, het aantal reizigers op het vliegveld was tijdens corona immers verwaarloosbaar.

'Dit kan zo niet langer'

Wie sindsdien met de bus van en naar de luchthaven reist, is aangewezen op halte Legroweg. Ter hoogte daarvan geldt weliswaar een snelheidsverlaging van maximaal 60 kilometer per uur, maar menig automobilist heeft de gang er dan nog in. "Uitstappen gebeurt bijna op het asfalt", benoemt Van Dorp. "Dan moet je de weg nog oversteken, waar ook nog geen zebrapad is. Momenteel gaat de situatie ten koste van veiligheid en de service. Dit kan zo niet langer."